Семен Слепаков записал песню про коронавирус: «Пусть будет снова, как когда-то…» (интернет в восторге)

Культура
Игорь Кнышевский0
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Семен Слепаков записал песню про коронавирус: "Пусть будет снова, как когда-то…" (интернет в восторге)

Семен Слепаков

Мир попал в ловушку коронавируса, который у многих уже навяз в зубах, но справиться с ним пока мало у кого получается. Сеть стала основным местом встреч всех и вся, что само по себе вызывает разные эмоции, которые интернет-пользователи выплескивают каждый день. Семен Слепаков, посвятив пандемии COVID-19 свою новую песню, не нашел для коронавируса приличных слов. И если судить по мгновенному отклику на «Вирусную песню» в инстаграме, не ошибся с выбором лексики.

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Ресторатор Александр Соркин, госпитализированный в Москве после возвращения из Франции, тоже оценил новую песню Слепакова.

Браво, Семен!!! Вся больница поет, — написал в соцсети Соркин, который ранее говорил журналистам, что пневмония протекает у него в тяжелой форме.

Другие звездные фолловеры Слепакова тоже отреагировали на песню об эпидемии.Это Гимн! Браво, — написала в комментариях Дарья Екамасова.

Семен, ты лучший! — похвалила Слепакова Марина Александрова.

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Архивеликолепно, — лаконично выразился Александр Невзоров.

А вам понравилась «Вирусная песня» Слепакова? Дисклеймер: в тексте песни — ненормативная лексика.

На SPLETNIK.RU первым новостью поделился блогер Gopi.

Семен Слепаков записал песню про коронавирус: "Пусть будет снова, как когда-то…" (интернет в восторге)

По материалам: www.spletnik.ru


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