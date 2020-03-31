Семен Слепаков записал «Вирусную песню» про пандемию коронавируса (а звезды прокомментировали ее)
Семен Слепаков
Мир попал в ловушку коронавируса, который многим уже навяз в зубах, но справиться с ним пока мало у кого получается. Сеть стала основным местом встреч всех и вся, что само по себе вызывает разные эмоции, которые интернет-пользователи выплескивают каждый день. Семен Слепаков, посвятив пандемии COVID-19 свою новую песню, не нашел для коронавируса приличных слов. И если судить по мгновенному отклику на «Вирусную песню» в инстаграме, не ошибся с выбором лексики.
Ресторатор Александр Соркин, госпитализированный в Москве после возвращения из Франции, тоже оценил новую песню Слепакова.
Браво, Семен!!! Вся больница поет,— написал в соцсети Соркин, который ранее говорил журналистам, что пневмония протекает у него в тяжелой форме.
Другие звездные фолловеры Слепакова тоже отреагировали на песню об эпидемии.Это Гимн! Браво,— написала в комментариях Дарья Екамасова.
Семен, ты лучший!— похвалила Слепакова Марина Александрова.
Архивеликолепно,— лаконично выразился Александр Невзоров.
А вам понравилась «Вирусная песня» Слепакова? Дисклеймер: в тексте песни — ненормативная лексика.
На SPLETNIK.RU первым новостью поделился блогер Gopi.
По материалам: www.spletnik.ru