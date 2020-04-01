Анна Кастерова рассказала о семейной жизни с Евгением Малкиным и коронавирусе в США

Евгений Малкин и Анна Кастерова

35-летнюю Анну Кастерову и 33-летнего Евгения Малкина называют одной из самых ярких пар российского хоккея, даром что супруги живут не в России, а в США, где Малкин играет за клуб «Питтсбург Пингвинз». Ради спортсмена российская телеведущая резко поменяла свою жизнь: оставила работу на родине, переехала в США, родила сына Никиту… О своей жизни за океаном, муже и коронавирусе в США Анна рассказала в интервью корреспонденту спортивного интернет-портала «Чемпионат» Дмитрию Егорову.

Анна Кастерова

Кастерова вышла на связь из Майами, где сейчас находится. Правда, из-за пандемии коронавируса мечтает вернуться домой в Питтсбург, где у нее и Евгения Малкина свой дом.

Мы можем себе позволить проводить это неблагоприятное время в более благоприятных условиях, чем многие люди. Но даже мы еще две недели назад могли спокойно плавать в бассейне, пользоваться инфраструктурой на территории, где живем, а сейчас все закрыто. Для мужа это проблема, потому что он серьезно относится к своей форме. Сейчас он занимается онлайн с тренером. Вчера у него была последняя тренировка в зале, так что сейчас он в небольшой панике,— поделилась новостями о карантине в США Кастерова.

Анна Кастерова и Евгений Малкин с сыном Никитой

По ее словам, дома в Питтсбурге Малкину будет гораздо проще тренироваться, даже без выхода на лед.

Анна прокомментировала нападки российских спортивных фанатов на хоккеиста, получившего американский паспорт. По словам Кастеровой, он сделал этот шаг ради нее.

Это все было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно,— сказала Анна.

О романе Анны Кастеровой и Евгения Малкина заговорили в 2015 году. Вскоре Анна оставила работу на российском телевидении и переехала к возлюбленному в США. 31 мая 2016 года у пары родился сын Никита. В том же месяце Кастерова и Малкин зарегистрировали свои отношения.

На вопрос о том, можно ли назвать Малкина подкаблучником, его жена отвергла подобные предположения, назвав его по-настоящему брутальным. При этом, по словам Анны, у внешне серьезного Малкина хорошее чувство юмора, которое особенно помогает сейчас, когда невозможно строить планы из-за пандемии.

Мой муж меня очень поддерживает. А сейчас он как хранитель семейного очага, старается быть на позитиве. Мы проводим много времени вместе, он меня подбадривает и вдохновляет,— сказала Кастерова.

По материалам: www.spletnik.ru