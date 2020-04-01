Дмитрий Тарасов отказался платить алименты из-за карантина

Дмитрий Тарасов

Карантин в связи с коронавирусом сделал футболиста Дмитрия Тарасова фигурантом скандальных публикаций в российской прессе. 33-летний полузащитник «Рубина» решил, что режим самоизоляции, введенный властями, означает отсутствие необходимости выплачивать алименты вовремя.

В сети обсуждают его переписку с приставом-исполнителем Еленой Долговой. По некоторым данным, Тарасов сам выложит в сеть диалоги с ней. Между ними возник спор из-за выплаты алиментов на 11-летнюю Ангелину, дочь футболиста от первого брака с Оксаной Пономаревой. Как видно из переписки, карантин не позволяет Тарасову перечислять материальную помощь бывшей супруге в срок, так как он якобы не может приехать в банк.

Дмитрий Тарасов

Фрагмент переписки Дмитрия Тарасова с судебным приставом

Судебный пристав Елена Долгова написала мне с утра, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. В противном случае она угрожает наложить 5 апреля ограничения на мое имущество и счета. Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. И это государственный гражданский служащий РФ! Внесу ясность. Я никогда не отказывался от алиментов. Единственный был момент с изменениями МРОТ, который никто не учел, и только из-за этого возник долг в размере 7 миллионов. Летом я его оплатил. Я не отказываюсь платить и в дальнейшем, но пристав указывает, что я ущемляю права ребёнка в связи с карантином. Карантин — это глобальная проблема всех стран, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был их предугадать и заранее позаботиться об оплате,— пожаловался Дмитрий Тарасов.

Недавно он преподнес своей нынешней жене Анастасии подарок на день рождения — автомобиль. В разговоре с юристом Тарасова Елена Долгова с сожалением отметила, что время покупать машины у Тарасова есть, а алименты платить — нет.

Дмитрий Тарасов с женой Анастасией

По материалам: www.spletnik.ru