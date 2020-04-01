«Меня не нужно жалеть»: после объявления о разводе Оксана Самойлова поделилась своими чувствами

Джиган и Оксана Самойлова

За скандалом в семье 31-летней Оксаны Самойловой и 34-летнего Джигана сейчас в Рунете следят едва ли не пристальней, чем за новостями о коронавирусе! Вчера стало известно, что Оксана все-таки приняла решение подать на развод (удалось ли ей уже подать заявление, правда, не уточняется, ведь столичные загсы на днях приостановили регистрацию браков и разводов).

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Сегодня Самойлова снова вышла на связь со своими подписчиками и решила подробнее рассказать о своем решении и том, что она пережила за последнее время.

Я сейчас не буду закрываться. За последние два месяца, я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост — новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети — моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в инстаграме. Сейчас и так всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга,

— дала наставления Оксана.

Оксана Самойлова с дочерью Майей

Напомним, о проблемах в семье заговорили сразу после долгожданного радостного события для Самойловой и Джигана — рождения сына Давида.

Пока Оксана восстанавливалась после родов, подписчики обратили внимание на странные прямые эфиры рэпера, где он вел себя не совсем адекватно, а потом и вовсе выяснилось, что Джиган попал в рехаб.

Вчера Самойлова высказалась обо всем, что наболело за время совместной жизни.

Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему,

— написала Оксана.

Оксана Самойлова с сыном Давидом

По материалам: www.spletnik.ru