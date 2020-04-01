Земфира впервые за долгое время выпустила новую песню — «Крым». Она про то, как трудно жить вместе

Земфира

Земфира сделала неожиданный и долгожданный подарок всем меломанам — впервые за полтора года выпустила новый сингл «Крым». Именно столько времени прошло с выхода ее песни «Джозеф» в 2018 году.

Сегодня 1 апреля, когда многие сейчас поодиночке, Земфира выпустила в сети свою новую песню «КРЫМ» и всех объединила — что может быть лучше? (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)— написала Рената Литвинова в инстаграме.

Действительно, из-за карантина и эпидемии коронавируса в этом году многим не до смеха 1 апреля. Новая песня Земфиры тоже проникнута щемящим чувством одиночества и тоски.

«Крым» был написан для фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, который стал продолжением ее спектакля.

Земфира

Постер к фильму «Северный ветер»

По материалам: www.spletnik.ru