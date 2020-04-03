Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поговорили о том, как сохранить сексуальное влечение в браке во время карантина

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

В сети активно шутят на тему того, что после окончания пандемии коронавируса на развод подаст не одна пара во всем мире: жизнь в четырех стенах, взаимодействие с партнером 24/7 и так называемая «бытовуха» явно не пойдут на пользу многим влюбленным. Как не разрушить отношения и сохранить интимную жизнь в браке во время карантина, 47-летняя Гвинет Пэлтроу и ее 49-летний супруг Брэд Фэлчак спросили у специалиста по интимным отношениям Микаэлы Боэм, с которой они устроили видеочат.

Гвинет и Брэд рассказали, что для них самих является сейчас самым большим стрессом, о жизни с четырьмя детьми (у актрисы есть 15-летняя дочь Эппл и 13-летний сын Мозес от Криса Мартина, а у ее мужа — сын Броди и дочь Изабелла от бывшей жены Сьюзан Бакиник), а также как им удается удерживать равновесие в сложившихся условиях.

Нам повезло, что у нас действительно крепкие отношения, но мы также находимся в непосредственной близости с детьми в нашем доме. Я думаю, что мы все чувствуем, особенно мои дети-подростки, что находимся в подвешенном состоянии, в частности моя дочь, которая очень социально активна. В нашей семье определенно есть напряженность,

— поделилась Гвинет.

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Боэм посоветовала супругам и всем остальным парам, которые испытывают трудности во время карантина, уделять себе несколько часов в день, не вовлекая домочадцев в свои дела, но в то же время не забывать и о детях, чтобы наладить с ними общение в этот непростой период.

Гвинет поинтересовалась у нее, как быть тем, кто испытывает трудности с сексуальным влечением, с которыми, по ее словам, столкнулась ее подруга.

Она говорит, что больше не чувствует себя сексуальной,

— сказала актриса.

На что Боэм ответила, что многие женщины переходят в «режим выживания», когда их подвергают стрессу. Она добавила, что, когда уровень угрозы снизится, это пройдет, а пока посоветовала заняться своими чувствами для поднятия сексуальности.

Такие вещи, как уход за собой, бьюти-процедуры, очень важны. Так и хочется остаться в пижаме на весь день. Но это неправильно. Напротив, делать дополнительные усилия над собой — это на самом деле путь к успеху,

— заключила Микаэла.

По материалам: www.spletnik.ru