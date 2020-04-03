Линдси Лохан выпустила первый за 12 лет сингл — Back To Me

Культура
Игорь Кнышевский0
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Линдси Лохан выпустила первый за 12 лет сингл — Back To Me

Линдси Лохан

Вышел новый сингл 33-летней Линдси Лохан Back To Me, который поклонники ее музыкального творчества ждали 12 лет: свой предыдущий официальный релиз актриса и певица представила в далеком 2008 году. И теперь она снова готова к возвращению на сцену!

Танцевальный трек Back To Me стал для нее символичным переходом к новому этапу: в песне она поет о том, как освободилась от трудного прошлого.

В моей жизни было много разорванных страниц. Я была слабой и надломленной, но теперь я возвращаюсь к себе настоящей,  — поет Лохан.

Она выпустила свое музыкальное послание о том, что нужно прощать, искать в себе силы двигаться дальше и оставлять прошлое позади.

Эта песня о том, как можно заново открыть и принять себя, отгородиться от лишнего шума, позволить прошлому уйти, а самой начать жить настоящим, — объяснила она смысл Back To Me в своем инстаграме.

Линдси Лохан выпустила первый за 12 лет сингл — Back To MeЛиндси Лохан

Линдси Лохан выпустила первый за 12 лет сингл — Back To Me

По материалам: www.spletnik.ru


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