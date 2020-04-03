Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с днем рождения и поблагодарили врачей, которые борются за ее жизнь

Анастасия Заворотнюк

Сегодня российской актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Ее родные и близкие, которые после новостей о болезни звезды завели в инстаграме страницу, дабы развеивать слухи о состоянии актрисы, которые появляются в СМИ, опубликовали новый пост. В нем они пожелали имениннице здоровья и поблагодарили всех, кто оказывает им поддержку в это непростое время.

Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы — те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится! Спасибо! (Орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— говорится в их обращении.

Отдельно в своей публикации близкие Заворотнюк отметили ее мужа Петра Чернышева, который оказывает супруге колоссальную поддержку изо дня в день, и их полуторагодовалую дочь Милу — «самый мощный стимул к выздоровлению» своей мамы.

Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник — для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — их общая. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда.

Напомним, что в октябре прошлого года в прессе появилась информация, что у Заворотнюк была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Через некоторое время родные актрисы выступили с заявлением и призвали СМИ не распространять фейковые новости, а вскоре подтвердили, что она действительно проходит лечение. Однако диагноз они не прокомментировали.

Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить, — заявили они.

Помимо Милы, у Анастасии также есть двое детей от второго брака: 24-летняя Анна и 19-летний Майкл.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и детьми

В своем инстаграме старшая дочь Заворотнюк также поздравила актрису и поделилась семейным снимком.

Анастасия Заворотнюк с детьми Анной и Майклом и мужем Петром Чернышевым

Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо,

— написала Анна.

По материалам: www.spletnik.ru