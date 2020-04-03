Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: «Легли в дрейф на 14 дней»
Иван Охлобыстин
Актер Иван Охлобыстин подтвердил, что вся его семья находится на карантине из-за того, что у старшей дочери, 24-летней Анфисы, обнаружен коронавирус.
Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!
— прокомментировал он новость в инстаграме.
Иван Охлобыстин с семьей и медиками
Иван Охлобыстин
По материалам: www.spletnik.ru
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