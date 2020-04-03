Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: «Легли в дрейф на 14 дней»

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин подтвердил, что вся его семья находится на карантине из-за того, что у старшей дочери, 24-летней Анфисы, обнаружен коронавирус.

Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!

— прокомментировал он новость в инстаграме.

Иван Охлобыстин с семьей и медиками

Иван Охлобыстин

По материалам: www.spletnik.ru