Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: «Легли в дрейф на 14 дней»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: "Легли в дрейф на 14 дней"

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин подтвердил, что вся его семья находится на карантине из-за того, что у старшей дочери, 24-летней Анфисы, обнаружен коронавирус.

Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!

— прокомментировал он новость в инстаграме.

Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: "Легли в дрейф на 14 дней"Иван Охлобыстин с семьей и медиками

Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: "Легли в дрейф на 14 дней"Иван Охлобыстин

По материалам: www.spletnik.ru


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