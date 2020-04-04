Внучка Роберта Кеннеди и ее сын без вести пропали во время плавания на каноэ

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с мужем Дэвидом и детьми

Внучка сенатора Роберта Кеннеди и внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропала вместе со своим восьмилетним сыном Гидеоном у берегов штата Мэриленд в четверг. Они объявлены пропавшими без вести — вертолеты и спасательные катера ведут поиски больше суток, но пока безрезультатно.

Как сообщает американская пресса, семья Кеннеди собралась в домике на берегу. Во время игры детей во дворе мяч улетел в воду. Дэвид Маккин, муж Мейв, рассказал The Washington Post, что она и Гидеон «прыгнули в каноэ», чтобы достать мяч, но не смогли вернуться на берег.

Они уплыли дальше, чем предполагали, и не смогли вернуться обратно,— сказал он.

Береговая охрана Чесапикского залива видела, как Мейв с сыном в каноэ изо всех сил пыталась грести к берегу, но потом исчезла. В четверг была очень ветреная погода.

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с мужем Дэвидом и детьми

По материалам: www.spletnik.ru