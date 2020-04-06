Кэти Перри и Орландо Блум в восторге от того, что у них будет девочка

Орландо Блум и Кэти Перри

В субботу 35-летняя Кэти Перри и 43-летний Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка — у пары родится дочь. Певица опубликовала снимок возлюбленного с розовым кремом на его лице и написала, что они ждут девочку.

Орландо Блум

Как рассказал инсайдер изданию People, от этой новости певица и актер пришли в восторг.

Они оба очень рады, что у них будет ребенок. И оба в восторге от того, что это девочка. Они счастливы, что сейчас могут сфокусироваться на таком удивительном и позитивном событии. Для них обоих это очень счастливый способ отвлечь свое внимание,

— рассказал аноним.

Он добавил, что Кэти сейчас находится в самоизоляции и чувствует себя хорошо, однако очень надеется, что пандемия коронавируса пойдет на спад ближе к дате ее родов.

Как и многие другие люди, они остаются дома. Они оба стараются заниматься спортом и хорошо питаться, чтобы быть здоровыми. Кэти очень надеется, что к тому времени, когда ребенок родится, ситуация с вирусом успокоится. Она старается не переживать из-за родов, но определенно много об этом думает,

— сказал инсайдер.

Напомним, что из-за коронавируса Кэти и Орландо были вынуждены отложить свою свадьбу, которую планировали отметить этим летом в Японии. Влюбленные, как и многие знаменитости, сейчас активно занимаются благотворительностью и уже пожертвовали крупную сумму денег на борьбу с эпидемией.

Они не распространяются об этом, так как не хотят привлекать лишнего внимания. Но все знают, что они очень щедрая и великодушная пара,

— добавил источник.

Напомним, что о беременности Перри стало известно в прошлом месяце, когда она представила новый видеоклип, в котором продемонстрировала округлившийся живот. Этот ребенок для певицы станет первым, а вот Блум уже воспитывает девятилетнего сына Флинна от брака с Мирандой Керр.

По материалам: www.spletnik.ru