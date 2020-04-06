Лиам Хемсворт рассказал, что помогло ему пережить тяжелый развод с Майли Сайрус

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

30-летний Лиам Хемсворт стал новым героем майского номера австралийской версии журнала Men’s Health. В интервью с редакторами издания актер рассказал, как поддерживает себя в форме. В беседе он также затронул болезненную для него тему развода с 27-летней Майли Сайрус.

Так, Лиам признался, что именно спорт помогал ему восстановить душевное равновесие в этот непростой жизненный период. Хемсворт рассказал, что сразу же после разрыва с женой приступил к работе над сериалом «Самая опасная игра» (Most Dangerous Game), для которого ему потребовалась серьезная физическая подготовка.

Лиам Хемсворт

Большую часть съемок я провел, бегая по улицам — это была великая вещь, которая заставила меня двигаться дальше. Я пробегал по 10 километров в день, никогда не делал такого в своей жизни раньше. В течение шести месяцев физические упражнения помогали мне сохранять голову чистой и восстанавливать душевное равновесие,

— поделился Лиам.

Кстати, тренер Хемсворта, Джейсон Уолш, рассказал Men’s Health, что на тренировки его подопечный часто отправлялся вместе со звездными друзьями — Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом. Он также отметил, что давно не видел Лиама таким счастливым, как сейчас.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Напомним, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус расстались летом прошлого года. По слухам, поводом для расставания пары стала неверность Майли — она закрутила роман с экс-супругой Броди Дженнера (сына Кейтлин Дженнер и братом Кайли и Кендалл Дженнер), Кейтлин Картер, с которой рассталась где-то через месяц после начала отношений.

Сейчас же и Лиам, и Майли снова счастливы в личной жизни: Хемсворт встречается с моделью Габриэллой Брукс, а Сайрус — с певцом Коди Симпсоном (недавно пара отметила шесть месяцев совместной жизни).

По материалам: www.spletnik.ru