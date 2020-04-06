Оксана Самойлова о жизненных уроках после расставания с Джиганом: «Плакать лучше в «бентли», а не на засаленной кухне»

Оксана Самойлова и Джиган

31-летняя Оксана Самойлова продолжает делиться эмоциями после объявления о разводе с супругом, 34-летним Джиганам. Недавно она опубликовала в инстаграме новый пост, в котором призналась, что не потеряла веру в любовь и настоящих мужчин. Оксана также обратилась ко всем своим подписчицам и дала советы как тем женщинам, что сейчас находятся в отношениях и растят детей со своими возлюбленными, так и тем, кто только планирует это сделать.

Джиган и Оксана Самойлова

Знаете, какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет, это не про то, что все козлы, и все изменяют, и любви нет. Я уверена на миллиард процентов, что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то, что всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: «А смогу ли я сама это вытянуть?» И детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1000000 раз в гораздо более сложной ситуации, и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане. Сегодня ты счастливая жена, а завтра — несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому, девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае, плакать лучше в «бентли», а не на засаленной кухне,

— написала Самойлова.

Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми Леей, Майей и Ариелой

Большинство подписчиц поблагодарили Оксану за совет и отметили, что она во всем права. Напомним, что ранее Самойлова призналась, что не хочет замыкаться в себе из-за расставания с мужем и попросила не жалеть ее в сложившейся ситуации. Звезда также отметила, что ее главное богатство и сила — это три дочери и сын Давид.

Напомним, что впервые о проблемах в браке Оксаны Самойловой и Джигана пресса заговорила в начале марта, почти сразу же после появления на свет в одной из клиник Майами их долгожданного сына Давида. Рэпер начал выходить в прямой эфир в инстаграме в нетрезвом виде и ругался матом при дочках, после чего на несколько дней попал в рехаб.

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Долгое время Оксана хранила молчание и давала лишь редкие и размытые комментарии по поводу проблем в браке с мужем. Только после возвращения семьи из Майами в Москву Самойлова опубликовала пост, в котором заявила о разводе с отцом своих четверых детей. Звезда рассказала об изменах мужа и назвала все 10 лет их совместной жизни обманом. Кстати, сам Джиган сообщения о разводе пока никак не комментирует — по информации СМИ, артист сейчас проходит лечение в одной из столичных клиник.

Джиган и Оксана Самойлова

По материалам: www.spletnik.ru