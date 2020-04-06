Поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз

Вера Полозкова с детьми

34-летняя поэтесса Вера Полозкова сообщила в инстаграме, что родила дочь Арину. Девочка стала ее третьим ребенком: Вера воспитывает сыновей Федора и Савву, рожденных в браке с музыкантом Александром Бганцевым. В прошлом году родители мальчиков расстались, и третий ребенок поэтессы появился на свет в ее новых отношениях, о которых она не рассказывает.Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то, — рассказала Вера в соцсети.

Вера Полозкова с дочерью Ариной

Вера Полозкова с сыном Федором

По материалам: www.spletnik.ru