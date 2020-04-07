Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавируса

Культура
Игорь Кнышевский0

Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавируса

Джоан Роулинг

Некоторые симптомы поражения организма вирусом COVID-19 схожи с проявлениями других вирусных инфекций, но в период пандемии коронавируса внимание всего мира приковано к нему одному. Далеко не все заболевшие этой весной люди прошли тест на COVID-19, поэтому особо острожные к словам граждане говорят лишь о симптомах, а не о самом COVID-19. 54-летняя британская писательница Джоан Роулинг не проходила тест на коронавирус, хотя болезненные симптомы, включая проблемы с дыханием, ощутила.

Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавирусаДжоан Роулинг

Минувшим днем автор книг о Гарри Поттере рассказала о своем выздоровлении и порекомендовала прислушаться к советам врача Сарфараза Мунши, работающего в Queen’s Hospital. Он записал видео о дыхательной технике, которая, по его мнению, может помочь пациентам с вирусом COVID-19.

Пожалуйста, посмотрите: врач из Queen’s Hospital объясняет, как облегчить респираторные симптомы. В течение последних двух недель у меня были все симптомы COVID-19 (тестирование не проходила). По совету мужа я делала эту дыхательную гимнастику. Она помогла мне… Спасибо вам за добрые слова в сообщениях! Я действительно полностью выздоровела и хотела бы поделиться с вами методикой, рекомендованной врачами. Она может помочь вам или вашим близким, как помогла мне. Берегите себя,— написала Джоан Роулинг и поделилась видеороликом.

Стоит отметить, что Джоан Роулинг замужем за врачом-анестезиологом Нилом Мюрреем.

Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавирусаДжоан Роулинг и Нил Мюррей

Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавируса

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

По материалам: www.spletnik.ru


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