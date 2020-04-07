Настя Ивлеева ответила на вопросы о будущих детях, муже и занятиях дома в самоизоляции

Настя Ивлеева и Элджей

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса сковала всех и лишила нормальной жизни. 29-летняя Настя Ивлеева не снимает новые выпуски своих шоу, сидя на «карантине» уже почти месяц. При этом в сегодняшнем инстаграм-эфире видеоблогер отметила плюсы такого положения. Ивлеева ответила на вопросы фолловеров, которым заявила, что сейчас переживает «самое полезное и творческое время в своей жизни».

Ее муж, 25-летний Элджей, постоянно находится дома вместе с ней и занимается своим творчеством. Личный карантин супругов начался 12 марта, когда они вернулись из Амстердама — с тех пор и сидят дома.

Настя Ивлеева

Мы сидим на жестком карантине. Я ни разу не нарушила его, а начался он у нас, когда к самоизоляции еще не призывали так, как сейчас. Чтобы обезопасить себя и других людей, мы сели дома и до сих пор сидим. Дел у меня появилось гораздо больше, чем прежде,— рассказала Настя поклонникам.

Она добавила, что сама следит за чистотой в доме, готовит, а также успевает работать над контентом проектов и бизнесом.

Я много к чему наконец-то приложила руку сейчас,— с радостью констатировала она.

Среди вопросов аудитории была просьба рассказать о семейных планах и отношении к материнству. Ивлеева не стала откровенничать, сославшись на свой планер, где все записано, и плохую память на записи.

Говоря об уходе за собой, она рассказала, как обходится без своего косметолога и других помощников в самоизоляции. Настя достала из холодильника и показала замороженные кубики ромашкового отвара, которыми протирает лицо каждое утро после умывания и нанесения крема.

В целом я не использую косметику: все эти тональники, пудры… Ничего в этом не понимаю, поэтому моя кожа всегда свободна от всего этого и дышит,— сказала Ивлеева.

По материалам: www.spletnik.ru