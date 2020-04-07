Спасатели обнаружили тело пропавшей без вести Мейв Кеннеди

Мейв Кеннеди

Накануне стало известно, что спасательная операция в отношении 40-летней внучки Роберта Кеннеди, Мейв, и ее восьмилетнего сына Гидеона прекращена — мать и сын, пропавшие без вести во время плавания на каноэ, были признаны погибшими.

Вчера же вечером тело Мейв Кеннеди было обнаружено спасателями: оно было найдено в местном округе Чарльз, на расстоянии четырех километров от дома матери Мейв. Поиски тела ее старшего сына по-прежнему продолжаются.

Мейв Кеннеди с сыном Гидеоном

Трагедия произошла несколько дней назад. Тогда Мейв вместе с мужем Дэвидом и тремя детьми отдыхала в загородном доме на берегу Чесапикского залива. В какой-то момент мяч, с которым играли дети, улетел в воду, и Мейв со старшим сыном Гидеоном захотела его вернуть. Вместе они сели в каноэ, чтобы догнать мяч, но не смогли вернуться на берег из-за сильнейшего ветра.

Операция по спасению внучатой племянницы 35-го президента США Джона Кеннеди и ее старшего сына длилась больше суток: сотрудники спасательных служб на вертолетах и катерах обследовали более 3 600 квадратных миль вдоль берега Чесапикского залива, но так и не смогли найти внучку Роберта Кеннеди и ее ребенка.

Через несколько часов после начала операции было найдено то самое каноэ, но людей в нем не было. Спустя много часов поисков командующий спасательной операцией принял решение об их прекращении — сотрудники полиции и береговой охраны пришли к выводу, что Мейв и Гидеон просто не могли выжить в открытом океане при таких погодных условиях.

Мейв Кеннеди с мужем Дэвидом и сыновьями Гидеоном и Тоби

Напомним, вместе с мужем Мейв Кеннеди воспитывала троих детей: восьмилетнего Гидеона, семилетнюю Габриэллу и двухлетнего Тоби. Мейв работала адвокатом по правам человека, а также была исполнительным директором в проекте Global Health Initiative, который занимается сбором средств для борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как СПИД, туберкулез и малярия.

По материалам: www.spletnik.ru