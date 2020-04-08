Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян

Культура
Игорь Кнышевский0
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Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян

Роман Абрамович замыкает первую десятку богатейших россиян с состоянием 11,3 миллиарда долларов

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг богатейших людей планеты, в котором оказались 99 бизнесменов из России. Возглавляет российскую часть списка миллиардеров 59-летния совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние за год увеличилось на 1,6 миллиарда долларов и теперь оценивается в 19,7 миллиарда.

Среди россиян в 34-м списке Forbes появились и новички. В него впервые вошли основатели студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (3,1 миллиарда долларов), создатель сети магазинов «Красное & белое» Сергей Студенников (1 миллиард долларов), сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский (1,1 миллиарда долларов), а также президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов (1,1 миллиарда долларов).

Список Forbes также показал, что у миллиардеров нет иммунитета к коронавирусу. Пандемия обрушила фондовые рынки и усилила мировой экономический кризис. По состоянию на конец марта, когда рейтинг был готов, в список вошли 2095 миллиардеров из разных стран. В прошлом году их было больше на 58 человек. Как отмечает издание, всего за 12 дней до публикации списка число его участников сократилось на 226 человек.

Список богатейших россиян по версии Forbes:

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян1. Владимир Потанин — 19,7 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян2. Владимир Лисин — 18,1 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян3. Леонид Михельсон — 17,1 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян4. Алексей Мордашов и семья — 16,8 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян5. Вагит Алекперов — 15,2 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян6. Геннадий Тимченко — 14,4 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян7. Алишер Усманов — 13,4 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян8. Михаил Фридман — 13 миллиардов долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян9. Андрей Мельниченко — 12,5 миллиарда долларов

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты и назвал имена самых состоятельных россиян10. Роман Абрамович — 11,3 миллиарда долларов

По материалам: www.spletnik.ru


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