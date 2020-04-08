Ирина Шейк снялась в фотосессии журнала Interview

Ирина Шейк

Звезды по всему миру призывают людей к самоизоляции из-за пандемии коронавируса, участвуют во флешмобах, снимают тематические видеоролики. Вот и 34-летняя Ирина Шейк не осталась в стороне о тенденции, снявшись в «домашней» фотосессии журнала Interview.

Фотограф Пьерр-Анге Карлотти запечатлел российскою фотомодель в домашних интерьерах, а креативный директор издания Мэл Оттенберг помог ему создать атмосферу самоизоляции на съемках.

Когда ты супермодель, призыв оставаться дома звучит несколько иначе,— резюмировала команда Interview работу над обложкой свежего весеннего номера.

Ирина Шейк

Шейк решила использовать тег #StayAtHome в подписи к кадрам этой съемки, поделившись ими в своем инстаграме. Правда, всего несколько дней назад нарушала режим этой самой изоляции в Нью-Йорке, где гуляла по улицам с 33-летним Вито Шнабелем. Слухи о романе модели и арт-дилера стали циркулировать в прессе в конце марта.

По материалам: www.spletnik.ru