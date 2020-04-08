Кайли Дженнер второй год подряд стала самым молодым миллиардером в мире по версии Forbes

Кайли Дженнер

Вчера журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей планеты, а также представил рейтинг самых молодых миллиардеров (в него вошли люди до 30 лет). Первую строчку в рейтинге молодых бизнесменов, которые сделали свое состояние сами, второй год подряд заняла 22-летняя Кайли Дженнер. В прошлом году Кайли побила рекорд сооснователя Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в возрасте 23 лет.

Опережая критику относительно того, что Дженнер многого добилась благодаря своей известной семье и происхождению, издание поспешило вступиться за звезду, написав, что семейный бизнес она не унаследовала, а построила свой собственный.

В список миллиардеров Кайли Дженнер удалось попасть благодаря своему бренду косметики Kylie Cosmetics, который она основала в 2014 году и который вскоре стал очень успешным и прибыльным. В ноябре прошлого года она продала 51% его акций косметическому бренду Coty Inc. за 600 миллионов долларов. Оставшиеся 49% по-прежнему принадлежат ей. Сейчас ее бизнес оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Таким образом Дженнер входит в число 2095 людей в мире с 10-значным состоянием.

Во многом свой успех звезда связывает с грамотным использованием социальных сетей.

У меня был большой охват, прежде чем я начала что-то делать,

— говорила она.

В список самых молодых миллиардеров по версии издания также попали 29-летний основатель Snapchat и супруг Миранды Керр Эван Шпигель (его состояние оценили в 1,9 миллиарда долларов), 23-летняя Александра и 24-летняя Катарина Андерсен, которые владеют акциями норвежской инвестиционной компании Ferd и имеют состояние в 1,1 миллиарда долларов каждая, 29-летний Джон Колисон, сооснователь технологической компании Stripe (его состояние составляет 3,2 миллиарда долларов), и другие молодые бизнесмены.

По материалам: www.spletnik.ru