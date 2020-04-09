Джессика Бил и Джастин Тимберлейк отпраздновали день рождения сына

Джессика Бил с сыном Сайласом

Вчера сыну 38-летней Джессики Бил и 39-летнего Джастина Тимберлейка, Сайласу, исполнилось пять лет. По этому случаю Джессика опубликовала в инстаграме архивный снимок с мальчиком, сделанный во время прошлогоднего семейного отпуска, и рассказала, как они отмечают этот праздник в самоизоляции.

Сегодня этому малышу исполнилось 5 лет! Мы отмечаем праздник дома: собираем лего и едим праздничный торт. Я нашла эту фотографию с прошлого лета в своем телефоне и очень обрадовалась. В этот день мы также хотим поддержать благотворительные организации, помогающим детям и их родителям оставаться сытыми в этот непростой период карантина. Покопайтесь в своих архивах и тоже опубликуйте свои снимки с любимыми — это принесет вам немного радости. Посылаю всем лучи любви!

— написала Джессика.

Джессика Бил с сыном Сайласом

Напомним, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк с самого рождения оберегают сына от повышенного внимания прессы и публикуют в соцсетях снимки малыша исключительно с тех ракурсов, на которых не видно его лица.

Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом

Совместный карантин наверняка пошел этой звездной паре на пользу, ведь последние несколько месяцев они усиленно пытаются восстановить отношения после скандального эпизода с участием Джастина. В ноябре он провел вечер в баре со своей партнершей по фильму «Палмер» (Palmer) Алишей Вейнрайт, и их поведение сложно было назвать дружеским.

Тимберлейк объяснил, что в тот вечер был пьян, и публично извинился перед женой, а теперь делает все, чтобы вернуть ее доверие. Джастин осыпает Джессику комплиментами и подарками, а недавно задумал отправиться с возлюбленной в романтическое путешествие в одну из жарких стран, чтобы побыть с ней только вдвоем. Однако планы Тимберлейка нарушила пандемия коронавируса, из-за которой им пришлось остаться дома на самоизоляции.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

По материалам: www.spletnik.ru