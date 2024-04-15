Британский телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Силы обороны Украины атаковали штаб сухопутных войск армии Путина в Луганске крылатыми ракетами Storm Shadow, информирует «НБН».

По словам источника, удар по командной базе ВС РФ – тяжелый удар для «освободителей», так как потери штаба отразятся на способности россиян руководить своими силами в регионе.

Журналисты объяснили, что войска страны-агрессора опираются на централизованное командование, поэтому ликвидация ВСУ штаба во временно захваченном Луганске может парализовать принятие решений врагом на следующий месяц.

Также собеседник медиа отметил, что эффективная атака Сил обороны обнаружила ограниченность ПВО путинских войск.

Напомним, российские СМИ сообщили о потерях живой силы ВС РФ в результате ракетного удара по Луганску 13 апреля.