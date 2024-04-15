Во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой руководитель норвежского внешнеполитического ведомства заявил, что Украине необходимо укрепить свою способность атаковать объекты врага в его тылу, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам норвежского дипломата, это одна из причин, почему его страна рада присоединиться к программе предоставления ВСУ F-16 вместе с Данией и Нидерландами.

Глава МИД уточнил, что боевая авиация будет обновленная и в хорошем состоянии. Кроме того, Украина может получить и другие средства для атак на объекты в тылу РФ.

Эйде добавил, что появление западной авиации в Украине станет ощутимым вкладом в способности ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что Греция может отправить Украине истребители F-16. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал заявление журналистов.