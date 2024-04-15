В комментарии CNN заместитель главы Минэнерго Свелана Гринчук сообщила, что тактика нанесения ударов по энергетической системе изменилась для Украины не к лучшему. По ее словам, ВС РФ за несколько дней разрушили все практически годовые усилия по восстановлению и ремонту.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко уточнил, что новую тактику атак на энергообъекты российские захватчики начали применять с 22 марта, когда они осуществили один из самых масштабных обстрелов Украины.

Эксперт объяснил, что эта стратегия врага подразумевает концентрацию на ограниченном количестве целей в ходе атак, по которым запускается большое количество дронов и ракет.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что разрушительная эффективность ударов армии Путина по критической инфраструктуре значительно возросла в сравнении с прошлым годом, так как россияне начали использовать высокоточное оружие.

Ранее глава «Укрэнерго» назвал два сценария развития событий с энергетикой после массированных обстрелов.