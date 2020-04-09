Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон вместе отметят день рождения дочки Тру

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Дочке Хлое Кардашьян Тру в эти выходные исполнится два года. Шумную вечеринку звезда реалити-шоу устроить не смогла (по понятным причинам). Сестра Ким Кардашьян отметит день рождения дочери в своем доме в Калифорнии. По словам инсайдеров, поздравить малышку приедут ее отец Тристан Томпсон и его ближайшие родственники. Остальные члены семьи присоединяться к торжеству по видеосвязи.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Хлое также начала готовиться к Пасхе и уже успела украсить особняк. Звезда опубликовала в инстаграме фото огромного пряничного домика, присланного ей Крис Дженнер.

Я не могу поверить, что моему ребенку исполнится целых два года в это воскресенье! Время летит так быстро! Я благодарна за каждую секунду,

— написала Хлое в твиттере.

Источник сказал изданию People, что сейчас семейство Кардашьян избегает общественных мест и даже друг с другом его члены лично не видятся (только через Zoom). Тем не менее на прошлой неделе Ким рассказала, что все-таки вышла из дома, чтобы навестить свою маму Крис Дженнер. Там она встретилась с Кайли Дженнер, которая сделала ей макияж для съемок в онлайн-шоу Джимми Фэллона.

Ким КардашьянЯ в гримерке у мамы. Кайли сделала мне макияж и уложила волосы. У меня нет никого, кто мог бы это сделать, и я не настолько хороша в этом. Я впервые увидела свою семью за время изоляции,

— рассказала супруга Канье Уэста на шоу.

По материалам: www.spletnik.ru