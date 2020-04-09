«Королева зеленого экрана»: видеообращение Елизаветы II о коронавирусе стало поводом для мемов в соцсети

Королева Елизавета II

Пандемия коронавируса запугала весь мир, но шутить он все равно не разучился. Новым поводом для шуток в самоизоляции стало телеобращение 93-летней королевы Елизаветы II к британцам, которое она записала в Виндзорском замке, где пережидает опасность заражения COVID-19.

Британский монарх редко записывает подобные видео, а еще реже выбирает для съемки зеленую одежду (последний раз это было в 2016 году). Так вот спустя четыре года час зеленого платья снова пробил! И кто бы мог подумать, что оно вызовет у пользователей соцсетей ассоциации с хромакеем (зеленым экраном), позволяющим «убрать» фон и «подложить» любое изображение. Что и было сделано.

В твиттер хлынула волна мемов, навеянных просмотрами «Короля тигров» (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) и «Звездных войн» (Star Wars), а также ассоциациями, связанными и не очень с самой королевой. Предлагаем оценить некоторые из них.

Королева Елизавета II в кадре из своего видеообращения

… и на фото из твиттера

Королева Елизавета II

По материалам: www.spletnik.ru