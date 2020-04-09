Кулинария и садоводство: как Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят время с детьми на карантине
Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном принцем Луи
Из-за эпидемии коронавируса 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям вместе с детьми, шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которому скоро исполнится два года, переехали в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке. Герцоги продолжают работать и в самоизоляции, ну а свободное время посвящают своим сыновьям и дочери. Как рассказал источник, герцогиня Кембриджская придумывает для своих детей различные полезные развлечения: например, занимается с ними садоводством и кулинарией.
В выходные дни Кейт печет и украшает торты вместе с детьми, чтобы им было весело. К концу дня на кухне из-за этого полный беспорядок, но это все часть веселья. Они также любят вместе заниматься садоводством и сажают семена,
— рассказал он.
Кейт Миддлтон с детьми: Джорджем и Шарлоттой
Инсайдер добавил, что дети герцогов прекрасно ладят, что для Кейт словно бальзам на душу.
Джордж помогает Шарлотте с ее гимнастикой, и они часами вместе практикуют «колесо», стойки на голове и другие упражнения. Луи тоже уже пытается это делать,
— добавляет он.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта, принцы Уильям и Луи
В то время как Кейт Миддлтон в основном отвечает за домашнее обучение детей и их игровое время, принц Уильям проводит с ними занятия и организует игры.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыновьями Джорджем и Луи
Из-за коронавируса супруги были вынуждены изменить свои планы относительно праздничной вечеринки в честь двухлетия принца Луи — по информации инсайдеров, они собирались устроить пышное празднество. Впрочем, совсем отказываться от праздника они не стали и собираются отметить его в кругу семьи.
Если погода будет хорошей, Уильям собирается приготовить курицу и гамбургеры на барбекю, а также поиграть в спортивные игры, такие как футбол и прятки, на свежем воздухе всей семьей. И, конечно, Луи получит торт! Он так ждет праздника и уже поет самому себе песню «С днем рождения»,
— заключил он.
Кейт Миддлтон с принцем Луи
По материалам: www.spletnik.ru