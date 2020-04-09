Леди Гага о своих планах на будущее: «С нетерпением жду, когда стану мамой»

Леди Гага

33-летняя Леди Гага стала главной героиней майского номера американской версии журнала InStyle. Еще до начала карантина из-за пандемии коронавируса звезда приняла участие в футуристической фотосессии, а также побеседовала с редакторами издания о планах на ближайшее будущее. Так, Гага призналась, что давно мечтает о материнстве:

Я очень хотела бы иметь детей. С нетерпением жду, когда стану мамой. Разве это невероятно, что мы, женщины, можем это делать — растить человека внутри себя, а потом выпускать его наружу? При этом наша главная задача — поддерживать его жизнь.

Леди Гага

В конце 2019 года Леди Гага в беседе с YouTube-блогером Никки де Ягер рассказала, что в ближайшие десять лет мечтает родить много детей. Планы Гаги также включали в себя счастливый брак, занятия благотворительностью, запись песен и съемки в кино.

При этом звезда уточнила, что не знает, каких именно целей из этого списка ей действительно удастся добиться, но добавила, что будет заниматься их достижениями исключительно с людьми, которых любит.

Не исключено, что мечты Леди Гаги о браке и материнстве в скором времени действительно претворятся в жизнь. Вот уже несколько месяцев артистка счастлива в новых отношениях с IT-предпринимателем и руководителем Parker Group Майклом Полански, с которым они сейчас вместе находятся на самоизоляции.

Инсайдеры поговаривают, что Гага воспринимает роман с Полански не как очередную интрижку, а как нечто серьезное и осознанное. В одном из разговоров с друзьями звезда призналась, что по уши влюблена в Майкла и чувствует себя с ним абсолютно счастливой.

Леди Гага и Майкл Полански

По материалам: www.spletnik.ru