Пинк рассказала о своей борьбе с коронавирусом: «Это самое страшное, с чем я когда-либо сталкивалась»

Пинк

40-летняя Пинк переболела коронавирусом и выздоровела — придя в себя после болезни, она поспешила рассказать о ней в шоу 62-летней Эллен Дедженерес. Ранее сообщалось, что певица и ее трехлетний сын Джеймсон перенесли COVID-19, но в интервью телеведущей поп-звезда призналась, что одна прошла диагностику вируса, умолчав про ребенка.

Сейчас мы в порядке. Я даже не знаю, какой день сегодня, но могу сказать, что на этой неделе наша семья чувствует себя гораздо лучше,— произнесла она с улыбкой в камеру.

Пинк

По ее словам, у Джеймсона нет лихорадки. В семье он заболел первым: температура, боли в животе, диарея, боли в груди, горле — и это еще не все симптомы, потому что каждый день появлялся какой-то новый. Сама Пинк заболела позже, но так как страдает астмой, перенесла болезнь тяжело. Это было ужасно: я не могла жить без своего ингалятора, мне было очень страшно. Никогда раньше мне не было так страшно… И ты ничего не можешь сделать — только ждать, дав своему организму время для борьбы с вирусом,— заключила певица.

Пинк с мужем и детьми

Пинк с сыном

По материалам: www.spletnik.ru