Шаман Дурек об отношениях с принцессой Норвегии Мартой Луизой и возможной свадьбе: «Марта — моя мечта!»

Шаман Дурек и принцесса Норвегии Марта Луиза

Коронавирус, закрывший границы государств по всему миру, разлучил 48-летнюю норвежскую принцессу Марту Луизу с ее спутником, 45-летним голливудским шаманом Дуреком (настоящее имя Дерек Веретт). Но сам он считает, что разлука не будет долгой — в интервью немецкому изданию Bunte Дурек заявил, что планирует со временем поселиться с Мартой в США и добавил, что их свадьба «определенно не исключена».Марта — моя мечта! Не представляю свою жизнь без нее. Мы планируем когда-нибудь начать жить вместе, но не в Норвегии, а в США,

— сказал он изданию.

Шаман Дурек и принцесса Норвегии Марта Луиза

Летом прошлого года пресса сообщила, что принцесса познакомила бойфренда-шамана со своей семьей. В интервью он отверг предположения, что родственники Марты ему не рады.

Мы с ее семьей прекрасно ладим,— заявил он.

Роман принцессы с одиозным шаманом пресса не перестает обсуждать, после того как Марта Луиза представила его широкой публике как своего избранника. Прежде она прожила 14 лет в браке с Ари Беном, родив трех дочерей: Мод Ангелику, Лею Айседору и Эмму Таллулу. В 2017 году супруги развелись (развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии), а 25 декабря 2019 года Ари Бен покончил с собой.

Шаман Дурек, занимающийся нетрадиционными практиками, снискал неоднозначную репутацию. Некоторые звезды Голливуда восторгаются им, а ученые называют его шарлатаном. В 2018 году он заявил в одном из интервью, что может менять возраст человека, а в другой раз признался, что якобы предзаказал теракты 11 сентября 2001 года, воскресал из мертвых и вылечивал больных раком. Однако после волны критики перестал рассказывать некоторые истории.

Перед самым закрытием границ из-за пандемии коронавируса принцесса Марта Луиза полетела на встречу с ним в США, чем вызвала волну осуждения на родине за то, что не стала беречь родителей, подвергла риску детей и других членов семьи, к которым вернулась.Неужели это преступление? Мы должны думать о любви. Марта захотела увидеть любимого человека. Я не считаю ее поступок преступлением,— прокомментировал шаман Дурек ее недавний визит в США.

По материалам: www.spletnik.ru