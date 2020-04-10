Агата Муцениеце рассказала об алкоголизме и неадекватном поведении Павла Прилучного: «Привет Джигану, как говорится»

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В конце февраля 31-летняя Агата Муцениеце объявила, что разводится с 32-летним Павлом Прилучным. В настоящий момент пара не может официально оформить развод — из-за пандемии коронавируса — и продолжает жить под одной крышей.

Вчера ночью Муцениеце рассказала, что муж сильно напился, поднимал на нее руку и выгонял ее на улицу вместе с сыном и дочерью. Признание актриса сделала в инстаграме своей мамы — по словам актрисы, Прилучный выкинул ее телефон в порыве гнева.

Агата Муцениеце

Могу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит: «Уезжайте нахер». Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?

— рассказала Агата.

Муцениеце добавила, что решилась рассказать правду, потому что ей надоело прикрывать ужасные поступки своего супруга. Актриса призналась, что Павел пьет уже 10 дней, и даже сравнила его поведение с неадекватным поведением Джигана, который сейчас находится на стадии развода с супругой Оксаной Самойловой:

Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе восемь лет — в этом браке у них родились сын Тимофей и дочь Мия. Актриса призналась, что последний год они с мужем совсем не понимали друг друга и много ссорились. Разойтись супруги решили, чтобы не ранить психику детей.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Недавно же Агата Муцениеце запустила новое шоу на YouTube под названием «Честный #развод». В первом выпуске с Ритой Дакотой она рассказала, как переживает расставание с мужем, и взяла несколько советов у уже прошедшей через развод Риты.

По материалам: www.spletnik.ru