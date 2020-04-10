Анджелина Джоли высказалсь об опасности самоизоляции для детей из неблагополучных семей

Анджелина Джоли

44-летняя Анджелина Джоли высказала свои опасения, связанные с пандемией коронавируса. Впрочем, связаны они оказались не столько с распространением самой болезни, сколько с трудностями, которые таит в себе изоляция.

Актриса написала открытое письмо для журнала Time, в котором призвала обратить внимание на особо уязвимое положение детей, которые растут в неблагополучных семьях или являются жертвами домашнего насилия.

Анджелина Джоли

Изоляция жертвы от семьи или друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, а это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм и страданий для детей, находящихся в трудной ситуации,

— написала Джоли.

Актриса также отметила, что сейчас дети оказались лишены возможности скрыться где-либо, а также не могут получить привычную поддержку от людей, которым они доверяют, например, от друзей или учителей.

Школы являются жизненно важной возможностью, а также щитом, обеспечивающим защиту для детей, которые живут в неблагополучной среде. В условиях изоляции взрослые люди меньше будут обращать внимание на их ситуацию. Ведь в случаях жестокого обращения с детьми в Службу защиты детей чаще всего звонят третьи стороны, такие как учителя, инструкторы, координаторы внешкольных программ и тренеры,

— отметила Анджелина.

В заключении актриса призвала людей обращать внимание на все ситуации, вызывающие подозрение, и приложить все усилия, чтобы защитить детей, находящихся в тяжелом положении.

Надо отметить, что актриса, которая также является известной правозащитницей и филантропом, недавно сделала несколько крупных пожертвований в детские организации. В марте она перевела один миллион долларов организации No Kid Hungry, раздающей еду детям, которые ранее получали школьные обеды.

По состоянию на эту неделю более миллиарда детей не посещают школу во всем мире из-за закрытия школ, что связано с коронавирусом. Многие дети зависят от питания, которые они получают в школе, включая около 22 миллионов детей в Америке, которые зависят от продовольственной поддержки. No Kid Hungry предпринимает все усилия, чтобы охватить как можно больше таких детей и предоставить им помощь,

— заявила тогда Джоли.

Джоли также сделала пожертвование для Агентства ООН по делам беженцев и направила поддержку школам, которые она финансирует в Афганистане, Камбодже, Кении и Намибии, чтобы помочь им продолжать функционировать в условиях пандемии.

Кроме того, Джоли работает с ЮНЕСКО над созданием Глобальной образовательной коалиции, которая поможет детям получить доступ к дистанционному обучению в период закрытия школ.

По материалам: www.spletnik.ru