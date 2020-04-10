Кинокомпания Натальи Ионовой и Максима Фадеева признана банкротом. На певице долг в 26 миллионов рублей

Наталья Ионова и Максим Фадеев

Несколько лет назад Наталья Ионова и ее продюсер Максим Фадеев открыли киностудию под названием «Глюкоза продакшн». В 2015 году компания выпустила мультипликационный под названием «Савва. Сердце война», который получил низкие рейтинги и собрал в прокате около трех миллионов рублей (в то время как на его производство ушел миллиард рублей).

После неудачной премьеры компания довольно быстро была переименована и стала называться «Студия-А». Громких проектов у киностудии больше не было — в основном она занималась производством клипов Глюк’oZы.

Наталья Ионова

На днях же телеграм-каналу Mash стало известно, что детище Ионовой и Фадеева было признано банкротом. Заявление, свидетельствующее об этом факте, уже лежит в арбитражном суде.

Известно также, что бывший партнер Натальи и Максима по бизнесу также подал иск о взыскании с певицы и ее супруга Александра Чистякова (он также имел отношение к компании) долга в размере 26 миллионов рублей. Ни Фадеев, ни Ионова информацию о банкротстве своей компании пока никак не прокомментировали.

Наталья Ионова с мужем Александром Чистяковым

Напомним, что осенью 2019 года Максим Фадеев объявил о роспуске своего музыкального лейбла MALFA. Музыкальный продюсер расторг контракты со всеми подопечными и оставил им права на песни, записанные в сотрудничестве. Фадеев также добавил, что теперь его лейбл будет работать в другом формате.

Недавно Фадеев также забрал у Натальи Ионовой ее псевдоним Глюк’oZа. Он уточнил, что Наталья Ионова теперь будет выступать под своим именем, при этом проект Глюкоза продолжит существовать с другим человеком и новой музыкой.

Максим Фадеев

Тем временем, сидя на самоизоляции, Наталья Ионова признается, что очень скучает по работе: съемкам, выступлениям и мероприятиям. Недавно она опубликовала в микроблоге новый пост, в котором поделилась грустью по этому поводу.

Я очень стараюсь не унывать, но, конечно, ощущаю, что ситуация уже перестала быть веселой и мемы уже не смешат. Я всегда стараюсь позитивно смотреть на происходящее и учиться новому в ситуациях, когда привычные методы не работают! Индустрия артистов сегодня накрылась медным тазом, да и многим сейчас не до песен! Я очень скучаю по любимым концертам, по гастролям и съемкам! Я очень скучаю по вам, мои дорогие и любимые! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— написала Ионова, сопроводив свое обращение забавным видеороликом, на котором поет вместе со своей собакой по кличке Муфтик.

По материалам: www.spletnik.ru