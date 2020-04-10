Максим Виторган признал, что бывшая жена Ксения Собчак умнее его

После развода бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган сумели сохранить хорошие отношения. Они вместе воспитывают трехлетнего сына Платона и периодически оставляют комментарии друг у друга в инстаграме. Вот и на днях 38-летняя телеведущая не смогла пройти мимо очередного поста бывшего мужа. 47-летний Виторган поделился в своем блоге впечатлениями от книги Эрвина Шредингера «Что такое жизнь?», которую он, по собственному признанию, пока не может прочитать, так как «переоценил свои возможности».

Три дня я пытаюсь «набрать скорость» с этой маленькой книжечкой, но только буксую и увязаю еще больше. Думаю отложить, набраться жизненного опыта, самоуверенности и ощущения собственной значимости и вернуться к ней с умным видом,

— посетовал актер и спросил, удалось ли кому-нибудь из его подписчиков, у кого гуманитарное образование, прочесть это произведение.

Максим Виторган с сыном Платоном

Вот тут-то в разговор и вступила Ксения, отметившая, что она эту книгу очень любит.

Я обожаю эту книгу. В институте писала работу про философскую концепцию неприсутствия в пространстве по этой книге,

— написала она.

На что Максим ей ответил, что она умнее его.

Развитие беседа Собчак и Виторгана, правда, не получила, а один из подписчиков актера назвал его «гением в деле повышения человеческой самооценки».

Сама Ксения на карантине поддалась всеобщему буму кулинарии и регулярно делится в инстаграме кадрами их с мужем Константином Богомоловым ужинами, а также дает советы, как сохранить хорошие отношения со второй половиной в браке.

Платон сейчас живет вместе с Ксенией и Константином и не видится даже со своей бабушкой — самоизоляцию супруги соблюдают по всем правилам, лишь изредка телеведущая выезжает на съемки.

По материалам: www.spletnik.ru