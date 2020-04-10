Принц Эндрю впервые после лишения полномочий принял участие в благотворительной акции с экс-женой Сарой Фергюсон

Принц Эндрю и Сара Фергюсон

Пандемия коронавируса вернула к активной общественной деятельности 60-летнего принца Эндрю, который сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи после секс-скандала. Сын королевы Елизаветы II вместе со своей бывшей женой, 60-летней Сарой Фергюсон, исполнил обещание быть полезным обществу (в своем обращении к британцам королева говорила, что ее семья готова помочь нации пережить кризис).

Вместе с экс-супругой герцог Йоркский упаковал подарки со средствами защиты от вируса для медперсонала и подопечных благотворительных организаций.

Семья герцога Йоркского — надежная и крепкая. В кризисное время постоянно помогает другим людям. Горжусь ими,— прокомментировала фотографии с акции помощница Сары Фергюсон в инстаграме.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон

А тем временем скандальное расследование по делу миллиардера и сексуального предступника Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюрме, продолжается. Принца Эндрю подозревали в связях Эпштейном, но британский аристократ отрицал их и отказался сотрудничать с ФБР.

По материалам: www.spletnik.ru