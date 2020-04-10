Сергей Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков

Культура
Игорь Кнышевский0
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Сергей Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в российской столице. На своем сайте он сообщил о введении системы спецпропусков.

Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения,— сказал Собянин.

Сергей Собянин объявил о введении в Москве спецпропусковСергей Собянин

По материалам: www.spletnik.ru


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