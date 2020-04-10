Трупы в Центральном парке и сокращение зарплат: Евгений Малкин рассказал об их с Анной Кастеровой самоизоляции в США

Евгений Малкин с сыном Никитой

На самоизоляции многие звезды начали активно проводить в инстаграме прямые эфиры, в которые приглашают своих звездных друзей и беседуют с ними на различные темы. Накануне такой эфир провела Тина Канделаки — ее гостем на этот раз стал нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин.

В беседе 33-летний хоккеист рассказал, что сейчас вместе с 35-летней супругой Анной Кастеровой и трехлетним сыном Никитой находится на самоизоляции в Майами из-за пандемии коронавируса. Спортсмен сообщил, что изначально вместе с семьей рассматривал возможность вернуться в Москву, однако с ухудшением ситуации границы закрыли, и им пришлось остаться в США.

Анна Кастерова с Евгением Малкиным и сыном Никитой

Мы не стали рисковать с этими аэропортами, поскольку у нас семья, ребенок. Ну и мне немножко попроще, так как у меня есть квартира в Майами. Вот мы и решили уехать туда, где ребенку будет комфортно. Рядом с домом у нас есть небольшой пляж, и люди выходят гулять туда, но все соблюдают дистанцию. Поэтому в плане прогулок с ребенком тут попроще. Здесь довольно просторная береговая линия — ребенку есть, где погулять и побегать,

— рассказал Малкин о том, чем они с женой и сыном занимаются на карантине.

Анна Кастерова с сыном Никитой

В беседе с Канделаки Евгений также сообщил, что в других городах США, например в Нью-Йорке, сейчас складывается по-настоящему катастрофическая ситуация из-за коронавируса. Друзья рассказывают Малкину о том, что трупы людей там складывают прямо на улицах:

В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, на Манхэттене все сжато. Там трупы привозят даже в их знаменитый Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фэйк. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, — это кошмар.

Евгений Малкин с сыном Никитой

Евгений отметил, что в Майами, где на данный момент зафиксировано около шести тысяч заразившихся коронавирусом, обстановка намного спокойнее. Однако на всякий случай Малкин вместе с женой по возможности закупается едой и продуктами.

Хоккеист также затронул тему глобального экономического кризиса, который наступит после окончания пандемии. Малкин сообщил, что в НХЛ пока не было сокращения зарплат, однако в случае продолжения карантина спортсмены все же начнут терять в деньгах:

Пока в НХЛ не сократили зарплаты, но все будет зависеть от того, продолжится ли сезон или отменят его. Если карантин продолжится в течение еще месяца или двух, нам уже сказали, что сократят зарплаты на 30%. И будет тяжелый следующий год, конечно. Тем не менее, если говорить про меня, у меня есть финансовая подушка, поэтому за себя спокоен. Но я понимаю многих людей, у которых сейчас паника: у кого кредит или кто сам по себе малый или средний бизнес. Конечно, тут зависит все только от нашего государства.

Евгений Малкин также выделил и несколько плюсов самоизоляции. Хоккеист рад, что теперь может посвящать все свое время жене Анне и сыну Никите. Спортсмен признался, что карантин еще больше сплотил их с женой: раньше они ссорились из-за его постоянных разъездов, а теперь практически не конфликтуют.

Анна Кастерова и Евгений Малкин

По материалам: www.spletnik.ru