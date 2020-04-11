Ксения Собчак и Константин Богомолов поговорили о гостевом браке, настоящих подругах и выборах президента

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Вопреки самоизоляции люди находят пути для общения друг с другом. Так, Ксения Собчак и Константин Богомолов используют свои, уже становящиеся постоянными, эфиры в инстаграме для встречь с друзьями. Минувшим вечером они пообщались в сети с Александром Чистяковым и Натальей Ионовой — семья на семью, как сказала Ксения.

Когда певица вышла в эфир, телеведущая удивилась ее внешности — яркой для домашнего эфира — и допустила, что над образом Чистяковой-Ионовой поработал визажист.

Какой визажист?! Я все делаю сама. Кажется, мне уже пора переквалифицироваться и работать — по Рублевке ездить. У меня есть пройденный тест на коронавирус, так что могу обслуживать клиентов,— ответила ей Глюк’OZA.

Ксения Собчак и Константин Богомолов, Александр Чистяков и Наталья Ионова

Вместе с приглашенными в эфир друзьями Богомолов и Собчак устроили игровую проверку для выяснения, кто лучше знает свою вторую половину. Таким образом зрители эфира узнали число настоявших подруг Собчак (их только две) и то, что Александр Чистяков проголосовал бы на выборах президента России за Наташу, если бы баллотировались на пост главы государства лишь она и Ксения.

Константин в прямом эфире тоже был очень откровенен, рассказав об утре своей жены и ее настроении в начале дня.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Настроение — ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все — это конец. Выскальзываю из комнаты. Дальше сижу за компьютером, что-то пишу. И периодически смотрю в вотсап — в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней в комнату,— рассказал Богомолов.

Обсудили супруги и слова-паразиты, употребление которых раздражает. Оказывается, Ксению всегда раздражало одно ласковое обращение, но теперь она и сама его стала использовать.Мася! Это какой-то «Дом 2» —сказала Собчак, бывшая ведущая упомянутого телешоу.

Игра на знание своего партнера закончилась победой Богомолова и Собчак — они показали лучший результат, хотя со дня их свадьбы прошло всего-то полгода. Чем меньше вместе живешь, тем лучше друг друга знаешь. Это результат гостевого брака,— сказала Собчак.

По материалам: www.spletnik.ru