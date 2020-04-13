Танцы и много смеха: экс-возлюбленные Джей Ло и Пи Дидди вместе отметили Пасху в прямом эфире

Дженнифер Лопес и Пи Дидди

Вчера 50-летний Пи Дидди придумал необычное пасхальное развлечение для всех своих подписчиков в инстаграме. Весь день он в прямом эфире созванивался со своими звездными друзьями, общался с ними, пел и танцевал.

Так, в пасхальном онлайн-шоу Пи Дидди в итоге поучаствововали Наоми Кэмпбелл, Жанель Монэ, Леброн Джеймс и многие другие. Однако больше всего фолловерам рэпера запомнился его эфир с 50-летней экс-возлюбленной Дженнифер Лопес и ее 44-летним женихом Алексом Родригесом. Джей Ло и Пи Дидди поприветствовали друг друга, обменялись поздравлениями с Пасхой, после чего принялись зажигательно танцевать в прямом эфире. Джен танцевала вместе с Алексом, а к Пи Дидди в какой-то момент присоединились его дети.

Пи Дидди, Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

В эфире Дженнифер и Пи Дидди удалось не только потанцевать, но и немного пообщаться. Так, Лопес призналась, что ее жених Алекс является большим поклонником Пи Дидди и просит включить его хиты практически на каждой вечеринке. После этого бывший и нынешний возлюбленные Лопес вместе выпили пиво в прямом эфире.

Зрители эфира не могли сдержать эмоций: в комментариях они выражали восторг от того, что снова видят Джей Ло и Пи Дидди вместе, и благодарили их за заряд положительных эмоций.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Пи Дидди были вместе с 1999 по 2001 год. После расставания певица призналась, что Пи Дидди ей изменял, а их отношения были довольно непростыми. Тем не менее экс-возлюбленным все же удалось остаться друзьями — они активно общаются в соцсетях и часто проводят время вместе на звездных вечеринках.

Пи Дидди и Дженнифер Лопес

Жених Лопес, Алекс Родригес, не против такого теплого общения Джен со своим бывшим парнем. Между ними лишь однажды был неприятный эпизод, за который Пи Дидди потом попросил у бейсболиста прощения. Тогда рэпер оставил Дженнифер неоднозначный комментарий под фото, который многие расценили как флирт. Чтобы избежать недопонимания, Пи Дидди написал Алексу сообщение, в котором объяснил, что «ничего такого не имел в виду».

Дженнифер Лопес и Пи Дидди

По материалам: www.spletnik.ru