Королевский инсайдер: голливудское прошлое Меган Маркл помешало ей стать полноценной частью британской монархии

Меган Маркл

Две недели назад 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри официально сложили с себя королевские обязанности и теперь наслаждаются тихой семейной жизнью вместе с сыном Арчи в Лос-Анджелесе. Однако в прессе регулярно продолжают появляться подробности «Мегзита».

Так, недавно редактор британской газеты The Telegraph Камилла Томини, которая больше десяти лет освещает жизнь королевской семьи, рассказала о возможной причине ухода супругов «в отставку». Томини призналась, что у Меган практически сразу не сложились отношения с консервативными сотрудниками Букингемского дворца — причем недопонимание между ними случилось якобы из-за голливудского прошлого герцогини.

Меган Маркл и принц Гарри

Сначала весь персонал был очарован многими качествами Меган, которые делали ее очень привлекательной для представителей прессы: ее голливудский флер, уверенность в себе, феминисткие взгляды. Однако очень скоро отношения сотрудников дворца к Меган сильно изменилось. Я бы объяснила это столкновением культур. Меган пришла из мира шоу-бизнеса, который очень требователен и быстро развивается. Королевский же темп жизни очень отличается от того, к которому привыкла Меган. Он очень иерархичен и все процессы в нем протекают гораздо медленнее,

— поделилась подробностями Камилла.

Томини добавила, что сотрудники Букингемского дворца также были недовольны тем, что Меган не имела полного представления о неписаных традициях королевской семьи. Работники дворца, которые в течение многих лет беспрекословно служили королеве и стране, оказались не готовы к тому, что Меган начнет выдвигать свои требования:

После того как герцогиня начала заявлять о себе, между сотрудниками начались разговоры. Мол: «Погоди минутку, а кто ты вообще такая?».

К слову, несмотря на напряженные отношения Меган Маркл с сотрудниками Букингемского дворца, у герцогини было полное взаимопонимание с работниками их с Гарри загородной резиденции, Фрогмор-коттеджа. Во время их «прощального» визита в Лондон они даже устроили обед для сотрудников, на котором поблагодарили их за хорошую работу.

Меган Маркл и королева Елизавета II

По материалам: www.spletnik.ru