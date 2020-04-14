Кристина Асмус отпраздновала день рождения в прямом эфире инстаграма с дочкой и подписчиками

Кристина Асмус

Всем, кто отмечает день рождения в апреле (а то и в следующие месяцы!), в этом году из-за режима самоизоляции придется обойтись без грандиозных вечеринок с множеством гостей. Но Кристина Асмус, которая сегодня празднует 32-летие, не стала унывать и устроила праздник всем своим подписчикам.

Кристина Асмус

Актриса вышла в прямой эфир, во время которого устроила викторину и разыграла несколько сертификатов на семь тысяч рублей в магазин одного благотворительного фонда.

Чтобы получить приз, нужно было правильно ответить на вопросы о самой Кристине, так что у подписчиков была возможность и узнать что-то новое о любимой актрисе.

Например, о том, что когда-то Асмус хотела сделать татуировку со словом «Свобода», а свой первый автограф оставила на бандане. Кроме того, Кристина призналась, что путает голливудских звезд Шэрон Стоун и Шарлиз Терон, не любит хурму и всегда в дорогу берет с собой икону.

Не упустила Кристина и возможность немного пококетничать. Так, она призналась, что в ресторанах у нее до сих пор спрашивают паспорт, когда она хочет заказать сидр или пиво. Впрочем, тут же добавила, что уже с сентября не пьет алкоголь и даже в новогоднюю ночь обошлась без шампанского.

В день рождения игристое тоже, похоже, служило всего лишь реквизитом — в сторис Асмус запостила праздничные видео с бутылкой под песню Аллегровой «Императрица», но сама во время эфира предпочла пить газировку.

Позднее к Кристине присоединилась и ее шестилетняя дочь Настя. Девочка выступила в роли визажиста и сделала своей маме макияж. Ребенку Асмус дала полную свободу творчества, поэтому вторую часть эфира провела с черным «кошачьим» носом и вольно растушеванными тенями. Кстати, креативный мейк потом сделала себе и сама Настя.

Кристина Асмус с дочерью Настей

Дочка Кристины также поделилась новостью о том, что у нее наконец выпал первый зуб, а еще спела свою любимую песню — это оказался хит певца Мэвл «Холодок». Сама Асмус призналась, что даже не знает такой песни, — ее эфир проходил под хиты 90-х и начала нулевых, в том числе треки «Руки Вверх!», «Отпетых мошенников», «Стрелок», «Тату» и других групп. Ну а под хит «Коламбия Пикчерз не представляет» группы «Банд’Эрос» Кристина и Настя и вовсе устроили дискотеку.

Супруг Кристины Гарик Харламов участия в прямом эфире не принимал, зато успел поздравить ее с 32-летием в своем инстаграме.

Хочу поздравить мою супругу и моих сестренок с днем рождения! Это не самое веселое время, конечно, и не самый крутой день рождения, но уверен, что тучи рассеются и выглянет солнце! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Остальное все будет!

— написал Харламов.

По материалам: www.spletnik.ru