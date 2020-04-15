Принцесса Анна высказалась о разногласиях в королевской семье и обратилась к ее младшим членам: «Не изобретайте колесо»

Принцесса Анна/Меган Маркл и принц Гарри

Британскую королевскую семью лихорадит от перемен. Еще недавно 35-летний принц Гарри был неотъемлемой ее частью, а сейчас он отказывается использовать свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор при оформлении документов. Журнал Vanity Fair в майском номере попытался расспросить 69-летнюю принцессу Анну, дочь 93-летней королевы Елизаветы II, о разногласиях старших членов семьи с младшими.

Единственная дочь монарха не стала переходить на личности и высказалась о молодом поколении в целом, не называя имен.

Не забывайте основы. Не думаю, что молодое поколение сейчас пытается понять, что делали их предшественники. Гораздо чаще ими движет желание все сделать по-новому. Хочется им сказать: «Пожалуйста, не изобретайте колесо! Мы уже пробовали то и это, так что некоторые вещи просто не работают. Вам следует вернуться к основам», — сказала принцесса Анна в интервью.

Меган Маркл и принц Гарри

Принцесса Анна

Когда 38-летняя Меган Маркл вышла замуж и стала выполнять официальные обязанности герцогини Сассекской, она не раз нарушала королевский протокол. Стараясь поддержать супругу, принц Гарри всегда принимал ее супруги. Скорее всего, стремления и взгляды пары разошлись с правилами, с которыми они были вынуждены считаться. В итоге Меган и Гарри отказались от обязанностей старших членов семьи, выбрав самостоятельную жизнь.

Принцесса Анна и Меган Маркл

По материалам: www.spletnik.ru