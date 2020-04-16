Бритни Спирс назвала расставание с Джастином Тимберлейком «одним из самых больших разрывов в мире»

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

В то время как некоторые звезды расстаются по-плохому и прекращают какое-либо общение после своего разрыва, другие продолжают поддерживать хорошие отношения и остаются друзьями. 38-летняя Бритни Спирс и 39-летний Джастин Тимберлейк, у которых был роман с 1997 по 2002 годы, как раз из числа последних.

Вчера певица опубликовала в инстаграме видеоролик, на котором она танцует под песню бывшего возлюбленного Filthy. При этом, правда, певица добавила, что она не столько танцует — просто на карантине ей скучно.

В комментарии к ролику Спирс обратилась к Тимберлейку и призналась, что их расставание было «самым большим разрывом в мире».

Я знаю, что у нас был один из самых больших разрывов в мире 20 лет назад. Но этот человек — гений. Отличная песня, Джастин Тимберлейк,

— написала она.

Джастин, к слову, мимо поста Бритни не прошел и отправил ей в ответ несколько смайлов — видно, что признание бывшей девушки его позабавило.

Ну а поклонники пары пустились в приятные воспоминания и отметили, что эта переписка двух звезд была легендарной.

Это то, что миру нужно прямо сейчас!

А можем мы просто вернуться в 2000 — 2001 годы?

— написали интернет-пользователи.Считается, что именно расставание с Бритни Спирс вдохновило Джастина Тимберлейка на написание его хита Cry Me a River. Сам музыкант признавался, что не планировал писать эту песню, однако она родилась у него за два часа.

По материалам: www.spletnik.ru