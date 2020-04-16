Дочь Гвинет Пэлтроу затроллила «вагинальные яйца» и другую продукцию ее сайта Goop

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл и сыном Мозесом

15-летняя Эппл Мартин знает свою маму, 47-летнюю Гвинет Пэлтроу, лучше других. И если фанаты актрисы, монетизировавшей увлечение здоровым образом жизни, верят в чудодейственную силу всех предложений, представленных на сайте Goop, то Эппл, похоже, смотрит с иронией на продажу «вагинальных яиц» и свечей под названием «Пахнет, как моя вагина».

Актриса опубликовала в инстаграме едкий комментарий дочери, написавшей список дел мамы по развитию онлайн-платформы Goop. Эппл высмеяла самые сомнительные и скандальные товары.Сделать больше яиц для влагалища и свечей,— кратко сформулировала Эппл план своей мамы.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет шутку оценила. И если сейчас они обе, наверное, посмеялись, то весной прошлого года между ними в соцсети возник конфликт. Эппл публично отругала маму за их селфи, которое та опубликовала без ее разрешения.

Что до яиц и свечей, продаваемых Пэлтроу, то товары становились объектами жарких дискуссий в сети и даже судебных разбирательств. Американский гинеколог Дженнифер Гюнтер в 2017 году раскритиковала продукцию сайта Goop. «Вагинальные яйца» из нефрита и розового кварца Гвинет позиционировала как средство для нормализации гормонального фона, усиления оргазма и источника «феминной энергии». Гюнтер, как и другие врачи, призвали женщин не верить антинаучным обещаниям, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем. За несвойственный товару эффект актрисе пришлось заплатить 145 тысяч долларов после того, как организация по защите прав потребителей Калифорнии подала на нее в суд.

Эппл Мартин

По материалам: www.spletnik.ru