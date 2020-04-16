Дочь Кейт Бекинсейл прокомментировала роман своей мамы с 22-летним Гуди Грейсом

Кейт Бекинсейл с дочерью Лили Мо Шин

Отношения 46-летней Кейт Бекинсейл и 22-летнего канадского рок-музыканта Гуди Грейса продолжают оставаться поводом для публикаций в прессе. Слухи об их романе появились в начале года, но подтвердились лишь недавно — в пасхальное воскресенье влюбленных видели на прогулке в Брентвуде, штат Калифорния. Как выяснили СМИ, Кейт и Гуди решили, что от пандемии коронавируса будут спасаться вместе. Сейчас они вместе на карантине в доме Кейт, — рассказал инсайдер.

Кейт Бекинсейл

В сети обсуждают 24-летнюю разницу в возрасте актрисы и музыканта, и стоит отметить, что эти обсуждения возвращаются в СМИ с каждым новым романом Бекинсейл. После развода с 47-летним режиссером Леном Уайзманом (они расстались в 2015 году, а брак расторгли в 2019-м) актриса встречалась с бойфрендами, которые были значительно моложе ее.

Гуди Грейс

Нынешний спутник звезды, к примеру, лишь на год старше ее единственной дочери, 21-летней Лили Мо Шин. На днях пресса узнала, что она сама думает о таком выборе мамы. Инсайдер Us Weekly сообщил, что в беседе с подругой Лили Мо высказалась об этом романе.

Дочь Кейт не беспокоит тот факт, что ее маме нравятся молодые парни. Лили уже привыкла к этому. У Кейт с дочерью по-прежнему хорошие и доверительные отношения, — утверждает источник.

Лили Мо Шин

По материалам: www.spletnik.ru