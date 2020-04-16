Меган Маркл и принц Гарри поработали доставщиками еды в Лос-Анджелесе: впечатления участников акции

Меган Маркл и принц Гарри

35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл, переехав в США, активно включились в работу, направленную на помощь пострадавшим от самоизоляции и пандемии коронавируса. На этой неделе герцог и герцогиня Сассекские помогли некоммерческой благотворительной организации Angel Food, которая снабжает едой уязвимые категории граждан. Принц и его жена в течение двух дней работали волонтерами на доставке обедов.

Меган сказала, что ей хотелось показать Гарри Лос-Анджелес таким образом, чтобы он посмотрел на город глазами филантропа. Вместе с нами они приняли участие в организации двух доставок еды — в пасхальное воскресенье и среду. Они общались с нашими поварами, волонтерами и клиентами. Было очевидно, что Меган и Гарри относятся друг к другу с большой любовью. А еще они хотят знать о нуждах других людей. Подопечные нашей организации — это люди, о которых часто забывают. Меган и Гарри хотели навестить их, увидеть их улыбки,— рассказал исполнительный директор проекта Angel Food Ричард Айюб.

Меган Маркл и принц Гарри

По его словам, герцогиня Сассекская стремилась помогать его организации до своего переезда из Англии. Список подопечных Angel Food в период пандемии расширился до 400 человек.

Меган сказала, что ей хотелось вернуть Пасху в жизнь людей. Ее мама Дориа сообщила ей, что проект Angel Food нуждается в помощи. Меган и Гарри разгрузили наших водителей, которые ежедневно объезжают дома 50-60 человек. В минувшее воскресенье Меган и Гарри доставили еду шести адресатам, а в среду — четырнадцати. Прежде чем отправиться в путь они осмотрели продовольственный комплекс нашей организации, задали вопросы о наших подопечных, о приготовлении еды… Мы рассказали им о технике безопасности, которую необходимо соблюдать сейчас: выдали перчатки, маски, попросили не нарушать дистанцию,— рассказал Айюб.

Одним из получателей еды из рук Гарри и Меган оказался Дэн Тирелл, который позже признался, что сначала не узнал пару, когда подошел к воротам своего многоквартирного дома в Западном Голливуде.

Высокий рыжеволосый парень показался мне знакомым, а его спутница была очень симпатичной. Присмотревшись, я увидел большие черные внедорожники с охранниками позади них. Меган и Гарри показались мне милыми людьми. На них были защитные маски, и они были одеты в джинсы, но в очень хорошие джинсы,— рассказал о встрече с Меган и Гарри один из подопечных организации Angel Food.

Лос-Анджелес — родной город Меган Маркл, так что «Мегзит» стал ее возвращением домой. В середине марта она вместе с мужем и 11-месячным сыном Арчи переехала в США из Канады, где они находились с конца декабря прошлого года.

В дополнение к волонтерской работе с Angel Food принц Гарри принял участие в видеочате с родителями и опекунами, медсестрой и главой организации WellChild, чтобы привлечь внимание к семьям с тяжелобольными детьми в Великобритании.

По материалам: www.spletnik.ru