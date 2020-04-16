Русский ковчег: где пандемию короновируса «пережидают» яхты отечественных миллиардеров

Яхта Cloudbreak

Пока многие жители планеты оказались заперты в своих домах из-за режима самоизоляции, издание Forbes решило выяснить, где же пандемию пережидают… нет, не сами миллиардеры, а их яхты (сразу оговоримся, что речь, как обычно, идет о предполагаемых владельцах).

Как выяснилось, столь любимый прежде Лазурный берег большинство суперлодок покинуло — все-таки в Европе распространение коронавируса приняло пугающие масштабы, и свое движимое имущество герои рейтингов Forbes поспешили эвакуировать в более спокойные уголки планеты.

По информации издания яхта Романа Абрамовича Eclipse, стоимость которой оценивается в 460 миллионов долларов, сейчас пришвартована у острова Сен-Бартелеми на Карибах.

Яхта Eclipse Роман Абрамович

Поближе к берегам Америки устремилась и яхта Дмитрия Пумпянского Axioma. Белоснежная красавица длиной 72,5 метра сейчас покачивается на волнах у города Фрипорт, находящемся на острове Большой Багама. Кстати, на одном из пляжей снимали эпизоды фильма «Пираты Карибского моря».

А вот судно Леонида Михельсона не покинуло Европу. 85-метровая яхта Pacific стоимостью 130 миллионов долларов вопреки своему названию не направилась в сторону Тихого океана, а осталась у берегов Пальмы-де-Майорки.

А ведь первые случаи заболевания коронавирусом там были зафиксированы еще в феврале. Но эта акватория стала для судна председателя правления ПАО «Новатэк» уже давно родной, поэтому проторенного курса, видимо, решили и не менять.

Леонид Михельсон

В Испании, у берегов Канарских островов, предпочел оставить свою яхту Ocean Victory (ее стоимость оценивается в 310 миллионов долларов) металлопромышленник Виктор Рашников.

Яхта Ocean Victory

А вот 67-метровая яхта Anna I, чьим владельцем называют Дмитрия Рыболовлева, добралась до Чили. По информации Forbes, люксовая лодка сейчас находится в порту города Пуэрто-Монт, основанного немецкими колонистами.

Яхта Anna I

Примерно на той же широте, но в другой полушарии сейчас находится яхта Владимира Потанина Barbara. Суперлодка стоимостью 125 миллионов долларов пришвартована в порту Фримантл.

Яхта Barbara

136-метровая яхта Flying Fox, предположительно принадлежащая председателю совета директоров группы DME и аэропорта «Домодедово» Дмитрию Камещику, сейчас «наслаждается» видами на бирюзовые лагуны Мальдив. Впрочем, бизнесмену вскоре, вероятно, придется озаботиться передислокацией своей лодки — в мае на райских островах начинается сезон дождей.

Яхта Flying Fox

Яхта Cloudbreak, которая обошлась председателю совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александру Светакову в 90 миллионов долларов, сейчас находится у берегов излюбленного российскими туристами таиландского острова Пхукет. Въезд на остров пока закрыт из-за распространения коронавируса.

Яхта Cloudbreak

Ну а свое личное местонахождение миллиардеры предпочитают все-таки не афишировать. Учитывая опыт миллиардера Дэвида Геффена, который самоизолировался на своей яхте и делился в инстаграме снимками из этого карантина класса «люкс», можно сделать вывод, что наши бизнесмены более дальновидны. Напомним, Геффена захейтили пользователи сети и ему даже пришлось удалить свой аккаунт.

По материалам: www.spletnik.ru