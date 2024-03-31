О том, в чем неправильность вышеописанной стратегии, информирует «НБН», ссылаясь на экспертное мнение тематического портала iTECHua.

Как стало известно, ожидать, пока показатель энергоемкости достигнет 0 процентов не следует, и лучше подключить зарядное устройство до того, как индикатор на экране смартфона опустится ниже 20 процентов.

В частности, подобные действия обосновываются тем, что полноценные циклы разрядки/зарядки существенно увеличивают нагрузку на аккумулятор, которому становится все сложнее удерживать «фабричную» емкость в течение длительного периода времени. И это без учета того, что может «вылететь счетчик» на контроллере аккумулятора.

Специалисты подчеркнули — разряжать смартфон «в ноль» можно, но не на регулярной основе, поскольку негативные последствия будут весьма ощутимы, да такие, что придется приобрести новую батарею.

Ранее мы писали о том, что 28 марта компания Samsung добавила в «устаревшие» смартфоны расширенный ИИ-функционал.