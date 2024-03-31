О том, по какой причине российско-оккупационными войсками стали чаще осуществляться удары по Украине с применением баллистических типов ракет, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша в период трансляции национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам представителя Воздушных Сил, «вторая армия мира» начала активно использовать баллистические ракеты, совершая атаки на Украину, поскольку именно данную разновидность оружия весьма затруднительно ликвидировать нашим средствам ПВО. В частности, сейчас заметно частое применение баллистики потому, что прочие виды ракет, например «перепрограммированные» зенитные типы от ЗРК С-300/С-400 сбить немного легче.

Кроме того, помимо «Искандеров-М», Воздушные Силы наблюдают и наращивание динамики применения других ракет, в основном, запускаемых с бортов тактической авиации ВКС РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Россия столкнулась с бессилием своей ПВО в борьбе с дронами-камикадзе и переняла опыт армии Украины.